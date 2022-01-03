台積電(2330)孤木獨撐，台股2022年開紅盤指數再創新高！2022年第1個交易日可以說台積電獨秀，歷經長達1年左右整理的台積電，今天以高盤開出後宛如猛虎出閘，一路挺進至632元，搭配股王矽力-KY(6415)站穩5000元關卡、高價股大立光(3008)及AES-KY(6781)攻高，以及辣椒(4946)、興能高(6558)、波力-KY(8467)、所羅門(2359)、盈正(3628)、港建(3093)、霹靂(8450)及華義(3086)等漲停作收，台股盤中指數大漲逾150點，攻抵18379.69點。

不過，航運類股開紅盤日就傳利空，萬海(2615)、陽明(2609)及長榮(2603)連袂收低，拖累航運類股成為今天台股最弱上市類股，內資力挺的中小型股今天也遭逢賣壓表現平平，藥華藥(6446)及康聯訊(3672)跌停作收，致使台股指數漲幅收歛，18300點沒站上，終場加權股價指數為18270.51點，上漲51.67點，成交量約3251.28億元；OTC指數為235.4點，下跌2.15點，成交量879.54億元。

今天上市各類股以半導體類股表現最佳，上漲1.31%，其次是電子零組件類股及塑膠類股，分別上漲1.26%及0.7%，表現較差者為運輸類股、造紙類股及水泥類股，其中運輸類股下跌3.48%，造紙類股下跌1.56%，水泥類股下跌0.92%；上櫃部分，表現最佳為光電類股，上漲0.89%，表現最差為生醫類股、下跌2.94%。

就技術面來看，2022年第1個交易日，台積電一夫當關撐住多頭攻勢，降低中小型股及航運等傳產股下挫壓力，終場台股上漲51.67點，以18270.51點作收，再創收盤指數新高；目前台股多頭氣盛，各期均線呈現多頭排列，周及月MACD紅棒續增，周與月K線轉強創高，短中期格局偏多，加上外資連續8日買台股，台股2022年第一季仍有高點可期。

復華中小精選基金經理人沈萬鈞表示，台灣景氣對策信號連續10個月維持代表景氣熱絡的紅燈創歷史最佳，領先指標及同時指標同步向上反應國內景氣穩定成長，加上外銷訂單連續21個月創下新高，也代表企業營運無虞，加上外資資金回補，將有利元月行情表現，預估半導體供應鏈等電子股族群仍是盤面主軸；本周陸續公布去年12月營收，加上有多家IC設計廠法說，可留意相關數字及法說內容，此外，美國消費電子展(CES)本周登場，亦可關注相關新品及新應用之題材表現。

台新中國通基金經理人魏永祥表示，Omicron新變種病毒的影響性，以目前數據來看，即使該病毒傳播速度快，但引發的多為輕症，對疫情的影響應不如之前的Delta病毒，預期疫情對股市影響淡化。聯準會鑑於通膨持續升溫，且美國在2022年上半年以前景氣維持熱絡，決議自去年11月加速縮減購債(QE Tapering)，預計2022年3月QE退場，也在市場意料之中。整體而言，2022年全球經濟成長率仍高於長期平均值，景氣無大幅衰退的風險，即使通膨居高不下，但2021年底應為通膨風險最高時期，2022年下半年有望舒緩，配合元月內外資同時歸隊，預計台股多頭行情有望延續至2022年第一季。

魏永祥指出，受去年基期墊高影響，2022年台股整體企業獲利成長有限，股價表現也不會像2021年百花齊放，各次產業成長性出現分歧，但仍有投資機會，選股不選市。類股操作方面，半導體、電子零組件、網通、光電等族群持續看好，另外，利基型傳產股、原物料股、解封受惠股等亦有表現空間。