澳洲政府表示，Omicron新冠變種病毒的影響較為溫和，這表示即使單日新增確診病例達到創紀錄的 37000多人，以及染疫住院人數增加，但澳洲仍可以推進重啟經濟的計畫。

周一維多利亞州、昆士蘭、南澳大利亞州、塔斯馬尼亞（Tasmania），以及澳洲首都特區通報的單日確診數都創下記錄。雪梨所在新南威爾期州周一通報20794個新病例，高於周日通報的數字，但低於上周六創下單日新高的22577例，這大概與新年周末長假的檢測數較少有關。

周一澳洲全國單日新增病例超過37150例，超過上周六的35327例，並再創新高記錄，目前還有西澳大利亞州和北領地（Northern Territory）尚未通報確診數。

此外，周一澳洲通報8人死於新冠肺炎，使全國染疫病歿人數超過 2260人。

澳洲總理莫里森接受媒體訪問時表示，我們不要再去想著那些確診數字，應該關注的是重症、與病毒共存、管理好自己的健康，並確保我們正緊盯著那些症狀，同時確保經濟持續運轉。

周一澳洲人口最多的新南威爾斯州住院人數增至1204人，較周日增加逾10%，更較聖誕節時增加2倍多。

澳洲聯邦衛生部長亨特（Greg Hunt）表示，Omicron變異株雖然較其他變種病毒更容易傳播，但也較為溫和，這降低了對個人和醫護系統的風險。

不過澳洲醫學協會新南威爾斯委員會主席Michael Bonning表示，住院人數大幅增加，加上假期的感染高峰期，以及曝露於新冠病毒的醫護衛生人員暴增，正在給醫療量能帶來壓力。