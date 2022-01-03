為爭搶停車位常爆發口角糾紛，台中市北區學士路與德化街口，元旦當天深夜因林姓男子與黃姓女子，爭搶停車位，雙方駕駛吵不停，警方獲報至現場處理，2人執理互不相讓，員警充當和事佬，請2人玩「猜拳」遊戲決定，最後由林男獲勝，黃女展現風度比出「OK」手勢，向贏家道喜，消除煙硝味氣氛變歡樂。

「剪刀、石頭、布」，林姓男駕駛與黃姓女駕駛，2人在路旁摩拳擦掌玩「猜拳」遊戲，一把定輸贏「願賭服輸」，接著在裁判揮手動作後，同時間出拳，林男出「剪刀」，黃女則出「布」，雖黃女輸了但仍比出「OK」手勢讓出，有運動家精神，終讓停車糾紛事件和諧落幕。

經警方解，駕駛白色自小客車的32歲黃姓女子，當天請親友以機車佔車位，而37歲的林姓男子駕駛紅色自小客車欲停入同樣1個停車位，黃女駕車雖立即趕到，但雙方因好不容易找到停車位都不願意讓，爆發口角衝突，林男認為以機車佔車位是不合理的，才報警處理。

台中市警第二分局永興派出所，於元旦深夜22時許接獲民眾報案，指稱有停車糾紛，警員邱程煜、張正瑋獲報趕抵了解，雙方「公說公有理，婆說婆有理」，雙方僵持不下，經員警充當和事佬居中協調，最後以雙方會玩的「猜拳」遊戲，決定停車位，雙方也展現風度握手言和。

台中市警第二分局長陳家銘呼籲，民眾如以「人肉佔車位」或物品占用，依法設置的「停車格」車位，已經違反道路交通管理處罰條例規定，警察機關均可依法開罰，建議民眾切勿以身試法，應依序排隊等候停車位。