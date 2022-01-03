舊的熱水器使用逾15年，型號老舊，無強制排氣設計，安裝在室內十分危險。(消防局提供／蔡依珍桃園傳真)

八德茄冬消防分隊幫忙陳家更換嶄新熱水器，讓陳家5口寒流來也能洗熱水澡，又不用擔心害命。(蔡依珍攝)

茄苳義消分隊也送上台語版的血壓計讓陳媽媽日常保健。(蔡依珍攝)

八德防火宣導隊趁機提醒用電注意事項。(蔡依珍攝)

八德警消和義消準備白米、麵條、鹽、油品等大批民生物資及防疫物資相贈，讓陳媽媽感動落淚頻頻感謝。(蔡依珍攝)

陳家3母女都是單親媽媽，三代同堂還得負擔2名年幼小孩的照顧及家庭開銷，租屋處的熱水器還是從舊家搬來續用，已逾15年，八德茄冬消防分隊宣導時，發現熱水器是戶外型且無強制排氣，擔憂釀憾事，協助申請補助、義消也解囊補足差額，讓陳家5口都能在寒冬安全地洗熱水澡。

66歲來自泰國的陳媽媽，37年前為愛隻身嫁來台，豈料2個女兒剛上國小，丈夫就外遇一去不復返，她含辛茹苦把女兒撫養長大，可惜2個女兒情場不順也步上她單親媽媽後塵，母女3人帶著2幼子3代同堂，5年前因前屋主要賣房，搬到桃園八德合興街租屋，是社會局列管的中低收入戶，雖然每逢下雨屋內就漏水、淹水，但5人相依為命，感恩有避風處。

轄區茄冬消防分隊防災宣導時，發現陳家熱水器安裝在室內廚房，且已使用逾15年、設備老舊，雖然陳家洗澡後門都會大開，但仍有一氧化碳中毒的危險，不但幫忙向消防局申請1萬元燃氣熱水器遷移補助並募資，在義消們慷慨解囊補齊差額後，換成嶄新且強制排氣的熱水器，讓陳家5口寒流來也能洗熱水澡，又不用擔心害命。

義消第一大隊副大隊長謝俊摸及八德義消中隊長蕭榮富獲悉，3日也聯合茄苳義消分隊、八德防火宣導隊及八德救護義消分隊，準備白米、麵條、鹽、油品等大批民生物資及防疫物資相贈，讓陳媽媽感動落淚頻頻感謝。

八德區白鷺里長黃慶玉透露，合興街一帶50年代非常繁華，還有市集，近年因榮眷搬離而沒落，因屋主多無地權，不但無法幫忙施作排水溝，連要申請自來水都碰壁，租屋者多社會弱勢，出入複雜，許多需要協助。

茄苳分隊分隊長鄭仁豪說，今年燃氣熱水器遷移、更換補助於元旦開始受理，若經消防員實地審視確認符合一氧化碳中毒潛勢場所條件，申請者即可通知合格廠商施作，每戶最高補助3000元，若為社會局冊列低、中低收入戶者，則提高至最多1.2萬元；中低收入戶即起可優先至轄區消防分隊登記，一般戶則是3月1日開放申請，名額有限、額滿為止。