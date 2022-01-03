「雞排妹」鄭家純，現改名為鄭采勻，與元和雅診所糾紛不斷，2020月12月30日在個人臉書留言「男諮詢師會看很多女客人的裸照」、「女網美去做陰道緊實的術前照，男諮詢師都會拿來看」，遭診所江姓行銷經理控告妨害名譽，檢察官日前偵結，認為整形者私密部位的拍攝與處理等議題，確有隱私權疑慮，屬可受公評之事，因而對雞排妹做出不起訴處分。

雞排妹因18歲抽脂照片被刊登上看板，控告診所侵害肖像權，因搞錯對象遭判敗訴。又因診所前員工爆料，雞排妹臉書貼文「不意外，我當時也是很多苦主的當事人，他們男諮詢師還會看很多女客人術前的裸照」、「他們會拿來看一起笑、一起討論」、「有些女網美去做陰道緊實的術前照，他們的男諮詢師都會拿來看」。

醫美診所江姓行銷經理認為，影射他會偷窺客戶私密部位，貶損他的人格及社會評價，控告加重誹謗罪。

雞排妹則稱，私訊她的網友是前員工，與診所負責人是臉書好友，可以看到很多整形失敗的案例，因而相信網友所說，而她身為公眾人物，目的是要提醒想做醫美的人注意診所，並沒有添加個人情緒，另外，江本身也在群組裡面，曾坦承會看到整形前、後照片，有些是私密部位。

雞排妹提供對話紀錄，網友稱「他們醫師幫病患手術時都會讓工作人員去偷拍並會手術的照片」、「尤其是像妳們這些有名的人，他們會故意找媒體外流出去」、「你們作手術時都只裸體穿手術衣，他們早就拍光光」，檢察官認為，雞排妹確有轉貼，並未添加其他內容。

處分書指出，江姓經理曾在群組稱，有客人要隆乳，然後又說他是男生，覺得很害羞，要求換女生幫忙拍攝，他覺得很麻煩，也覺得很不爽，如果不想要見證，那就付原價，不用勉強又為難。證明雞排妹並沒有虛構事實。

檢察官認為，元和雅診所具有相當知名度，客戶有很多網美、藝人，對於私密部位的拍攝與處理，屬於可受公評之事，雞排妹的貼文屬於言論自由保障的範疇。