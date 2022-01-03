苗栗住宅大樓火警 26歲男全身燒燙傷送醫急救 14:542022/01/03 中時 李京昇 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 消防人員將受困的馮男救出送醫。（翻攝照片／李京昇苗栗傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 苗栗縣苗栗市3日中午12點半左右發生一起住宅火警，消防人員到場搶救，並把受困的26歲馮姓男子救出，馮男嚴重燒燙傷目前送醫急救中。 苗栗縣政府消防局指出，該棟住宅是7層大樓，濃煙從4樓竄出，警消人員到場破門灌救，並逐層搜索，發現全身燒燙傷的馮姓男子，將他緊急送醫。 消防局表示，4樓起火後已有2人自行逃生，火勢也在半小時內控制，馮男則送大千綜合醫院急救，起火原因有待進一步調查。 進口護髮原料掩護毒品 化工博士栽了 田尾男浴室潑汽油點火 父救火雙雙燒傷送醫 #住宅火警 #燒燙傷 #火災 #大樓 #急救 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 1歲男童沒穿尿布睡電熱毯 下秒尿床「燙到皮都掉了」 20:162021/12/05 生活 佯稱蒜價大漲投資詐財 他住院竟能騙走同房病患40萬 15:512021/12/13 社會 行車糾紛男子掏槍指人頭部 員警火速到場逮人查槍 19:352021/12/06 社會 天價！騎士未兩段左轉撞癱汽車少東 法官判賠4029萬元 11:002021/12/15 社會 五股心環原公園聖誕節童樂會 侯友宜到場同樂 15:242021/12/25 生活 台南老舊公寓失火救出4人 2老翁傷勢嚴重送醫 15:182021/12/15 社會 台灣基進成立屏東黨部 屏縣長潘孟安到場祝福 12:342021/12/12 政治 男報案檢舉路霸 員警到場竟嗆「別理神經病」下場GG 14:322021/12/25 社會 釀1死6傷！漢翔氣爆原因出爐 凶手竟是小小「金屬粉末」 13:452021/12/29 社會 台中移工宿舍大火濃煙灌進分租雅房 翁獲救驚恐：室友救我卻喪命 13:482021/12/31 社會 三寶撞癱修車公司少東 要賠4029萬 04:102021/12/16 社會新聞 社會熱門新聞 BMW酒駕毀一家4口！阿嬤「1顧3」呆坐病房外 想到未來偷掉淚 - 社會 跨年走埔里古道秘境 登山客驚見1屍掛眼前嚇壞 還有2人失蹤 - 社會 羨慕長榮海運40個月年終？律師突破盲點：不如找年均10個月的 - 社會 高雄人妻爽吃ㄈㄈ尺 嬌喊「下體被弄好痛」 全被兒看光 - 社會 國立大學連2個月遲發薪水 女助理憤而請求資遣費告贏 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。