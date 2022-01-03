苗栗縣苗栗市3日中午12點半左右發生一起住宅火警，消防人員到場搶救，並把受困的26歲馮姓男子救出，馮男嚴重燒燙傷目前送醫急救中。

苗栗縣政府消防局指出，該棟住宅是7層大樓，濃煙從4樓竄出，警消人員到場破門灌救，並逐層搜索，發現全身燒燙傷的馮姓男子，將他緊急送醫。

消防局表示，4樓起火後已有2人自行逃生，火勢也在半小時內控制，馮男則送大千綜合醫院急救，起火原因有待進一步調查。