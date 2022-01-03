台灣大(3045)上週震撼宣布將以增資發行新股方式併下台灣之星，撼動台灣電信業，回顧台灣之星在台灣電信市場7年以來的奇幻旅程，最讓消費者津津樂道、電信同業氣得牙癢癢的就是「低價4G吃到飽」，這也讓台灣之星當年首戰電信市場就一戰成名。

台灣之星在2014年8月底4G開台，以599元吃到飽撼動台灣當時甫開台的4G市場，使得電信三雄中華電(2412)、台灣大(3045)、遠傳(4904)之後陸續咬緊牙關忍痛跟進吃到飽，4G時代也被迫走入吃到飽的不歸路，電信業哀鴻遍野，對於龐大的建設、沉重的頻譜攤提，均連連叫苦，台灣4G資費也可說幾乎是全球最便宜，消費者直呼「賺到了」，這也可以說是台灣之星在市場7年來，可寫上電信史上的一筆。

進入5G時代，電信業不願意再走回低價競爭的老路，畢竟在4G時代的內傷尚未痊癒，遠傳(4904)總經理井琪便高喊「退休前要把5G吃到飽下架」，隨著本次台灣大吃下台灣之星，市場可以說少了一個價格破壞者，對各家業者來說看似可以稍稍緩一口氣，以免4G時代惡夢再起，但消費者來說，少了台灣之星的低價資費小確幸，未來在申辦資費時，恐必須更精打細算。

台灣大以近288億元擬吃下台灣之星，市場就預估，未來一但完成合併，千元有找的5G吃到飽恐走入歷史，也因此，短期是否會帶動一波台灣之星的5G吃到飽申辦潮，也將成為話題。台灣之星也瞄準消費者心態，今日最新祭出，即日起至2月28日期間，於全台實體及網路門市推出「新年新機旺」，包括iPhone 13全系列首度直降3000(限搭配月租999元(含)以上指定資費)，以及熱銷5G Android旗艦機限時下殺萬元有找等兩項限時優惠，顯示出不論是蘋果、非蘋陣營，台灣之星都想持續在年節旺季衝一波。