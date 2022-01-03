影星王祖賢以電影《倩女幽魂》紅遍全亞洲，還因此被封為「永遠的聶小倩」，隨著王祖賢在2004年宣布息影後，王祖賢便長年旅居在加拿大專心修佛，不過仍不時有網友在加拿大捕獲野生王祖賢，近日就有人直擊，王祖賢穿海青現身佛寺，儘管她臉上戴口罩，但仍藏不住王祖賢的濃眉大眼，54歲顏值超凍齡。

王祖賢息影多年，仍讓不少影迷都難以忘懷，近日就有網友PO出捕獲野生王祖賢影片，只見王祖賢身穿海青現身佛寺，雖然王祖賢臉戴口罩，但仍藏不住她的濃眉大眼和白皙肌膚，王祖賢的高顏值相當吸睛，完全看不出已年過半百。

野生王祖賢的高顏值相當吸睛。（圖／取材自小紅書）

從影片中可以看到，頂著一頭高馬尾的王祖賢手上拿著念佛機，整個人散發恬靜、婉約氣息，雖然野生王祖賢的影片不到10秒，但仍可看出她溫柔地和友人對話，直擊的網友也透露：「本人又美又高，皮膚超好，真的是神仙姐姐！」吸引眾多網友直呼：「王祖賢還是這麼美」、「臉小到要把口罩交叉戴，羨慕了」，也有人關心女神的健康：「青衣看起來很薄，在室外雪地不冷嗎？」

王祖賢雖然淡出演藝圈多年，但她的感情、顏值甚至身材都是外界關注焦點，不過王祖賢專心修佛，她在2016年返台處理父親後事，被問是否有復出打算時，王祖賢則淡淡說：「最好的一面已經留給大家了」，無意重返藝界。