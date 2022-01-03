長榮海運去年12月30日發出史無前例的40個月年終獎金，震撼全台，不少人直喊「羨慕」、「幸福企業」。不過律師林智群卻認為，與其羨慕長榮今年40個月年終獎金，不如找一個「每年可以穩定拿到10個月年終獎金的公司」，更指出「人生只有幾十年，找一個自己喜歡的事情做，比較重要」。

林智群在臉書發文表示，開車時聊天談到阿妹賺很多錢，小兒子說那他長大要唱歌，林智群回「可是100個歌手裡面，只有1個會成功，還沒成功的其他歌手，收入沒那麼高，甚至一個月低於3萬元，那如果當律師，大部分都可以獲得比一般人高一點的收入，所以歌手是比較高風險，可是成功後會有高報酬的行業。」。

林智群也提到「另外與其羨慕長榮今年40個月年終獎金，還不如找一個每年可以穩定拿到10個月年終獎金的公司，傳統產業也有春天沒錯，但長期下來，科技產業還是比較有機會的。」

林智群更說，人生只有幾十年，找一個自己喜歡的事情做，比較重要；人生走到最後，眼睛閉上的那一刻，「你會想到『啊我這輩子真有趣！』還是『啊我這輩子真有錢！』呢？」。

網友回應：「人生要有錢才會有趣啊」、「可以找年終是1個月，分紅是超過10個月的公司」、「希望年終獎金是以月全薪計算，而不是以底薪計算」、「可見要分散風險：同時是律師，也是歌手，還持有科技業股票，每年股利約10個月年終。」。