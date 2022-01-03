丁噹睽違二年沒來台，很想念歌迷。（相信音樂提供）

丁噹睽違二年沒來台，很想念歌迷。（相信音樂提供）

由丁噹擔任女主角的音樂劇《搭錯車》，受疫情影響二度延期，如今迎來好消息，確定於5月13日、14 日、15日一連三場於高雄衛武營登場。丁噹已近二年沒有跟台灣歌迷見面，她時常拿著《搭錯車》劇本自我對戲，重溫當時劇迷在戲後簽名時，給予她許多正向回饋，她也希望接下來能和劇迷分享這段時間彼此的故事。

去年《搭錯車》因為疫情宣告延期，對於劇組團隊雖然損失巨大，但仍不放棄積極爭取全新演出的規劃，以最適合的場館為優先考量，提供觀眾演出最佳觀賞感受。丁噹日前與袁詠琳、李慧珍一同登上湖南衛視跨年晚會，接下來除了籌備《搭錯車》，她也將學習「手碟」這件新樂器，計劃能在將來的大型演唱會上展現更多才藝。

而《搭錯車》這次仍有音樂劇大師王柏森帶領、戲劇小生陳乃榮、金馬獎最佳女配角張詩盈回歸陣容，精彩可期，台北場演出日期也在積極爭取規劃中。高雄場門票將於1月13日中午12：00 ibon系統重啟售票，也能使用五倍券和藝FUN券購票。