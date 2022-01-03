韓片《極速快遞》1月28日在台上映。（車庫提供）

開春賀歲鉅獻《極速快遞》，由《寄生上流》朴素談主演，是《機密同盟》製作人攜手《屍速列車》發行團隊所打造的犯罪飛車巨作。故事敘述專業快遞駕駛銀河（朴素談飾），只要能拿到報酬，不論什麼東西都能配送成功。但某天在她讓孩子書元（鄭賢俊飾）上車後，竟捲入了出乎意料的事件中，成為警方和國家情報院的追捕對象。

近期《極速快遞》正式入選了第51屆荷蘭鹿特丹國際影展，荷蘭鹿特丹國際影展相關人士表示：「《極速快遞》令人看得津津有味，不僅十分愉快，還充滿緊張感，是非常有動作感的電影！且朴素談在電影中是很活躍的中心人物，完美引領了整部作品，以《寄生上流》在全世界獲得人氣的她，在本作中充分展現出嶄新的魅力！」

電影今天也公布精彩預告，可看到朴素談疾速駕駛車輛，拚命躲避身後其他飛車的追擊，最後甚至撞破平交道柵欄，驚險閃過疾駛而來的火車，刺激無比的飛車追逐場面，令人從頭到尾都跟著緊張到手心冒汗，宛如韓版《玩命關頭》，朴素談所展現的精彩飛車場面不僅完美展現出刺激速度感，且在多樣的狀況與環境中，她奮不顧身地消化了高難度武打動作，為觀眾帶來強勁的痛快感。電影1月28日在台上映。