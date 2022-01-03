「頑童MJ116」合體《紅白》。（台視提供）

台視《2022超級巨星紅白藝能大賞》將於1月8日(六)在台北小巨蛋盛大登場，嘻哈天團「頑童MJ116」睽違3年終於再度合體紅白獻唱，對此頑童表示，非常開心可以再度以團體身分來到紅白，自從2019年宣布「單飛不解散」後，今年將是第2次3位一齊和觀眾迎新年！全新的一年，「頑童MJ116」也將持續再創饒舌嘻哈風潮，瘦子將會發行全新專輯，小春及大淵的新作也都在籌畫中，要歌迷們「拭目以待」。

大淵表示：「這2、3年我們做了很多事，包括發行了各自的音樂，當然這是就要帶來屬於我們3個人各自不同性格的音樂。」並誓言要炸翻紅白的現場。

除了音樂發展外，3位分別在跨領域都有亮眼表現，小春在運動實境節目《全明星運動會》第二季中擔任紅隊隊長表現亮眼，以「溫暖大哥哥」的形象在運動場上大放異彩；E.So瘦子也憑藉個人身分問鼎金曲歌王，近期更進軍影壇，首次拍電影便挑大樑擔綱男主角；大淵則是在2021年12月初喜升格人父，一秒化身孩子傻瓜的大淵笑說：「新年新希望則是孩子平安、健康最重要。」也不忘喊話小春、瘦子過年到家裡走春「包紅包給我的小孩」。

《2022超級巨星紅白藝能大賞》將於1月8日在台北小巨蛋隆重登場，並於農曆除夕（1月31日）在台視主頻播出。