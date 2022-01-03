53歲男星趙正平去年8月錄製節目《綜藝大熱門》，無預警宣布與圈外妻子結束6年婚姻，強調沒有任何外力介入，如果未來有機會，還想追回前妻。事隔4個月，趙正平在節目《小明星大跟班》中驚吐新年即將有新戀情，全場來賓聽了都睜大眼睛，還被主持人吳宗憲形容「表情真的喜滋滋」。

趙正平在節目中許願2022年自己的關鍵字為「新好男人」，盼望不管在事業、感情都能更上一層樓，接著還脫口：「可能不好說，有一段新的馬上就要開始。」此話一出，讓其他來賓都驚呼不已：「你有新戀情？」吳宗憲還開玩笑虧趙正平「表情是喜孜孜的喔」，何妤玟也跳出來指證：「你今天紅光滿面耶，趙哥現在都沒有在喝酒，每天看起來氣色好好喔！然後人變得好溫柔，都沒有噹我們耶！」

對此命理師詹惟中在節目中分析趙正平的流年運勢，夫妻宮是加分到極致，尤其是房地產宮位，可購入新房或裝潢「讓他心愛的女人，在這一年當中會歡天喜地」，但要提防躁鬱症加劇，職場上容易犯小人。

回首趙正平去年宣布恢復單身時，特地表示「我不是家暴、不是外遇、也不是好吃懶做」，駁斥婚變有任何外力的介入，「主要是自己狀態沒有調適好，影響到我的妻子，我是個很失敗的丈夫，但這個失敗不會是永遠的」。據悉，趙正平因為是公眾人物，有時候會將情緒帶回家，另一半得默默包容這一切，時間久了難免會感到不平衡，再加上生活中的大小瑣事，逐漸走向離婚一途。

不過，趙正平和前妻現在仍會互相噓寒問暖、見面，少了夫妻關係後，他覺得前妻變可愛，內心留了一個特別的位置給她。

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