釋迦含有豐富維生素C、鉀、鈣、鎂和磷等營養成分。（金門縣農會提供）

今年有2種不同規格的選擇，送禮自用兩相宜。（金門縣農會提供）

好吃的台東釋迦又來了！金門縣農會超市即日起接受訂購，電話：082-372847。今年有2種不同規格的選擇，送禮自用兩相宜。

縣農會表示，有別於去年的單一規格，今年推出盒裝3公斤禮盒(約4~6粒，350元)及2入裝禮盒（約1.2公斤，200元），預計於2022年1月21日、2月25日及3月25日分3梯次交貨。

總幹事文水成說明，每年11月至隔年4月是台東釋迦的主要產季，1、2月更是出口高峰，但今年度面臨外銷挑戰，出口數量可能大量銳減，因此在台東縣長饒慶鈴及金門縣長楊鎮浯的媒合下，外銷等級台東釋迦再度來到金門，與鄉親分享好口味。

有「世界三大美果」之稱的釋迦，含有豐富維生素C、鉀、鈣、鎂和磷等營養成分，其維生素C是蘋果的數倍，鉀的含量、維生素B2、膳食纖維和蛋白質也很豐富，是非常具有營養價值的水果。以往9成的台東釋迦均以外銷為主，去年度因疫情外銷受阻，而逐漸轉往國內內銷市場。

縣農會建議取貨後先放在陰涼通風處等待後熟，未熟軟前千萬不可放到冰箱，沒熟的釋迦冰過後果實會硬化，如釋迦已成熟則可將果肉挑出放到保鮮杯中加蓋冷凍，冷凍後的釋迦果肉口感類似冰淇淋，也可延長保存期限。