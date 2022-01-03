台北市長柯文哲元旦參加總統府升旗，結果宛如被罰站一般，一人孤單站在廣場上吹了40分鐘的寒風，國民黨台北市議員王鴻薇也為柯文哲抱不平，在臉書發文指出雖然總統府早上有道歉，但下午就釋出照片企圖引導很多人都在户外站，批評「居心很惡意！」

王鴻薇今（2）日在臉書發文說，自己昨日有分享柯文哲冷落罰站40分鐘的消息，「沒想到馬上一堆塔綠班出來洗地」，以總統府提供的圖片試圖影射柯文哲自導自演，讓她認為「總統府這種早上道歉，下午桶人的做法，道歉沒誠意，居心很惡意」。

王鴻薇說，柯文哲早到40分鐘，總統府放他一個人罰站，事後才故意釋出典禮開始的照片，指出柯文哲附近還有游錫堃、陳菊等人，企圖引導是很多人都在户外站，但只有柯P大作文章，「果不其然，綠營側翼大舉發動，瘋狂貼文」，但王鴻薇也指出「這種等級的洗地，難怪總統府自己不敢出來說話」。

王鴻薇表示，所有的站位、動線都是由府方所安排，站哪裡根本不是柯文哲可以決定的，且柯文哲「罰站40分鐘」也是事實，認為府方的道歉不夠誠意，「完全是小心眼、小家子氣， 還不忘記繼續鬥爭政敵，真是夠了！」