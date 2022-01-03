台中市第二選區立委補選倒數計時，總統蔡英文2日南下沙鹿造勢大會，替黨籍候選人林靜儀站台打氣，另還有兩場造勢大會將在大肚和烏日舉行；對於民進黨為何會選在這3區舉辦造勢大會，資深媒體人尚毅夫解析，民進黨選前之夜在烏日舉辦，是因該區是綠營優勢區，至於沙鹿和大肚都是顏家優勢區，民進黨期望小輸為贏。

尚毅夫去年12月31日在政論節目「新聞面對面」上表示，民進黨最後連三場造勢大選，總統、副總統和行政院長三巨頭一定都會下去助選，首先是蔡英文1月2日下去沙鹿輔選，接著是1月7日副總統賴清德下去大肚助選，最後就是1月8日蔡賴蘇三人合體在烏日的選前之夜。

為何民進黨會選擇沙鹿、大肚和烏日這3區，尚毅夫分析，綠營選前之夜選在烏日，是因該區向來是民進黨的絕對優勢區，所以要全力把票衝出來；至於沙鹿和大肚，尚指出，從2020年選戰到罷免陳柏惟案中可看出選票的移動，先是沙鹿，此區一項被視為是顏寬恒的本命區，不過在2020立委選舉時，因為反送中關係，顏寬恒的票數輸給陳柏惟，但在罷免陳柏惟的時候，沙鹿的票開出來是同意罷免票較多，所以在某種客觀因素發生情況下下，顏家未必能取得絕對優勢。因此民進黨現在沙鹿策略當然希望能在顏寬恒本命區打贏選戰，不然就是小輸為贏，靠其他地方的選票彌補。

尚毅夫稱，大肚則屬於藍大於綠的基本盤面，民進黨在該區的策略和沙鹿如出一轍，如果無法贏得選票，就力拚小輸為贏。