國外許多知名足球隊會在隊名加上創立年分，凸顯歷史與傳承。而在2022年的第一天，在花蓮光復國小也舉辦了「光小女足1989」活動，除了號召創隊師長與歷屆成員回娘家，還復刻光復國小女足隊在1989年的創隊球衣，希望傳承創隊精神並盼結合校友們的力量，讓光小繼續扮演「女足搖籃」的重任。

「這是我踢球的起點，更是女足的根，有很多無法被取代的回憶。」光小女足第12屆成員，也是中華女足現任隊長王湘惠重返母校，特別感謝啟蒙教練楊正治的培育與師母的多年相挺，「希望能夠凝聚光小女足的精神，激勵新一代的光小女足球員，將他的精神傳承下去。」

「光小女足之父」楊正治主任。（光小女足1989提供）

光小女足的成員大多來自花蓮的馬太鞍阿美族部落，楊正治回憶，學生能夠加入足球隊，很感謝部落家長在背後的支持，還記得球隊草創期因經費拮据，市民代表蔡義昌在火車站送行時捐款10萬元，得以順利出征，並謝謝當時的校長張宏政與王世安老師隨行出國，打遍國際分齡足球賽。

光小女足甫成軍就一炮而紅，因為到歐洲比賽成績不錯，外交部將消息傳到教育部，補助光小經費興建演藝堂，以及當時首屈一指的人工草皮足球場，成為培育出眾多女足好手的搖籃。這次回娘家活動除了發起人王湘惠，還有前國腳何夢華、何夢婷姊妹檔，以及現役木籃球員陳雅惠、羅慧慈、林凱玲，都回母校共襄盛舉。

1999年幫助中華女足拿下亞洲盃亞軍的何夢華，不僅是光小女足第3屆成員，畢業後也回原鄉服務，目前擔任光小的總務主任，坦言因為大環境與少子化影響，要維繫這個女足搖籃並不容易，希望「光小女足1989」能夠凝聚起更多力量，讓球隊永續經營。

「這次的活動很有意義，意涵包括了光小女足精神，不要因為大環境加上少子化的影響，以及家長對足球運動了解不夠，怕小孩累，影響課業。」何夢華說：「未來希望能夠持續推展足球運動，讓更多家長認同足球，雖面臨斷層，願藉由活動來拉近距離，更願意讓小朋友參加球隊。能改變女足低潮的困境，回到輝煌時期。」

光小女足1989活動贈送足球給光復國小女足隊。（光小女足1989提供）

花蓮縣議員蔡依靜表示，「光小女足1989」開創馬太鞍部落的體育文化特色，堪稱足球運動推展到社區的先驅者。事實上，花蓮光復鄉不只是有糖廠，還有台灣最強的女足球員，一直是馬太鞍部落的驕傲，2018年中華女足重返亞運4強，馬太鞍部落就舉辦了車隊遊行，迎接女將們光榮返鄉。

王湘惠透露，這次回娘家活動還製作復刻球衣，就是期盼除了敘舊活動外，也能讓「光小女足1989」成為一個類似俱樂部或校友隊的組織，這次先捐贈比賽用球與恩特斯ENTES運動品牌贊助的訓練襪給光小女足隊，未來希望透過表演賽或公益教學來回饋基層，並爭取更多企業支持，讓目前因為少子化與資源不足，維繫不易的光小女足能夠永續經營，培育出更多優秀的女足好手。