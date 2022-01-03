游資充斥之下，全球房價吹起一股漲價風，新加坡也不例外。根據星國官方3日資料，當地在2021年第4季房價季增5%，除連續第7季成長外，更創下11年新高。此外，根據民間調研單位預估，新加坡2021一整年的房價，更是大漲10.6%。

專事不動產研究的OrangeTee & Tie指出，就2021整年來看，新加坡房價上漲達10.6%，這是自2010年大漲17.6%以來，單年出現的最高漲幅。新冠病毒爆發的那年2020年，當地屋價僅漲2.2%。

另外，2021年一整年，新加坡的中心精華蛋黃區、二線蛋白區以及郊外的蛋殼區，房價漲幅分別為3.7%、16.9%以及8.4%。

新加坡政府對房價調查初值也顯示，2021年10月至12月期間，房屋價格上漲5%，是連續第7季成長。而2021年第3季的漲幅為1.1%，第2季漲0.8%，第1季也漲3.3%。同時，上季不動產價格上漲5%，也是繼2010年第2季以來，再度出現單季最高漲幅。將近12年前的當時，房價季增率為5.3%。

根據新加坡政府資料，當地獨棟的花園洋房上季漲3.7%，2021年第3季也漲2.6%。至於公寓大廈方面，上季大漲5.4%，而2021年第3僅漲0.7%。另外，房仲Ohmyhome的調查，上季成交超過1500萬星幣的物件大增。

為嚴打炒房，除了新加坡公民，或擁有永久居留權的當地民眾買首套房子不用以外，不管是外國法人還是個人要在當地購屋，新加坡祭出增加5%到15%不等的買方印花稅。

房仲業者ERA認為，最快2022上半年就可望看出成效。因為買賣雙方對物件價格有落差，成交價格也不易有共識。還有，提高購屋印花稅會讓這些外來買家很有感，故在獵屋前就會先三思而後行。