以經營手搖飲品牌「歇腳亭」崛起的聯發國際(2756)將於14日上櫃掛牌，去年12月28日完成公開承銷現增新股競拍，得標均價119.29元、得標率僅9.92％。將在4～6日以78.8元承銷價進行公開申購，以去年12月30日收盤價計算，抽中一張將現賺5.1萬元。

聯發國際上櫃前公開承銷現增新股1312張，其中1050張去年12月24～28日以底價68.52元競價拍賣，參與投標情況相當踴躍，合格投標數量達1萬582張、超額投標達近10.08倍。得標價格介於115.6～705元，得標率僅9.92％、得標均價119.29元。

聯發國際預計14日轉上櫃掛牌，尚有262張新股將在4～6日進行公開申購，申購價格為78.8元，以去年12月30日興櫃收盤價130元計算，投資人抽中一張可望現賺5.1萬元，有望掀起申購熱潮，引領餐飲股創造新一波高峰。

聯發國際2021年走出疫情亂流，前三季合併營收6.14億元、年增達31.2％，毛利率49.92％、營益率19.98％，優於前年同期46.59％、10.99％。配合業外虧損大減9成，使稅後淨利達0.85億元、年增達7.33倍，每股盈餘（EPS）5.52元、遠優於前年同期0.66元。

展望後市，全球手搖飲市場規模預計至2027年將達42.5億美元，2020～2027年複合成長率（CAGR）達8.9％。聯發國際定位台灣為全球美食孵化基地、人才培育中心，將推出更多異業合作計畫和通路商品，強強結盟將創意輸出到世界各地。

展店計畫方面，「歇腳亭」將持續深耕美國、香港、台灣等市場，2022年海外店數目標新展達56家，並擴大北美、歐洲等高毛利市場。其中，在最看好的美國市場將鞏固既有優勢、再新展達40家，開店數年增達32％，穩固市場龍頭地位。

聯發國際總經理賴柏宇表示，「Sharetea歇腳亭」品牌走過三十年，如今以消費力強的美國作為主力市場，使公司獲利表現亮眼，成功獲得投資人肯定，展望未來，公司將持續靠著穩扎穩打的經營方針，拓展歐美等高毛利市場。