新年便民措施上路！民眾現可透過銀行固定代繳、臨櫃、線上刷卡及超商、行動支付代收等方式繳電費，根據台電統計去年（2021）全國約有1/3、近2900萬張電費帳單透過便利商店繳費，繼2019年起陸續開放萊爾富、全家、OK超商門市補單繳費服務，如今台電再聯手7-Eleven合推補單繳費服務，1月正式上線。台電表示，7-Eleven全國約6300家門市，加上既有合作超商，讓遺失帳單或超過代收繳費期限的民眾，可至全國四大超商共1.2萬個據點繳費，讓繳電費更方便。

台電說明，1999年起聯手超商開辦代收電費，惟過去若超過代收期限即無法在超商繳費，為補足遺失帳單或代收過期等繳費需求，台電2019年7月起率先與萊爾富合作，讓民眾可利用門市內的多媒體事務機補單繳費，2020年接續與全台第二大超商全家便利商店攜手，2021年再拓展至OK超商，累積6千家超商門市服務據點，開辦至去年止，已有超過85萬張電費帳單透過超商補單繳費，總繳費金額逾20億元；如今與7-Eleven合作，再添6300個實體繳費便利管道。

台電指出，補單繳費服務1月起於7-Eleven全台門市正式上線，民眾可利用門市內的ibon多媒體事務機，點選「儲值/繳費 > 政府代收 > 政府規費·水電費 > 台灣電力公司」，輸入電號(前10碼)即可列印繳費單，至結帳櫃檯補單繳費。

台電表示，民眾除可至超商補單繳費，不想出門也可利用台電APP線上刷卡繳費，或是使用「街口」、「LINE Pay一卡通」、「歐付寶」、「Pi拍錢包」、「橘子支付」、「ezPay簡單付」、「嗶嗶繳」及「台灣Pay」等8大行動支付輕鬆繳費。

根據台電統計，去年全國累計超過8900萬張電費帳單，其中近4300萬張透過銀行代繳(存款帳戶與信用卡)，名列民眾繳電費最愛管道第1名(48%)，便利商店代收排第2，共33%、近2900萬張帳單；而隨著近年數位支付發展，台電2018年推行動支付繳電費，去年行動支付繳費的帳單超過530萬張，約成長近50%，擠身繳費最愛管道第3名。