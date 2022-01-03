日本人氣動漫《鬼滅之刃》風靡全球，玉山銀行宣布自即日起全台首發「玉山鬼滅之刃簽帳金融卡」，推出人氣主角炭治郎與禰豆子「親情羈絆兄妹款」及鬼殺隊炭治郎、善逸、伊之助「同期情誼夥伴款」2款經典卡面，限量各6萬張，刷卡消費指定通路最高10％現金回饋，喜歡鬼滅之刃的朋友千萬不要錯過。

即日起至2022年6月30日，顧客開立玉山數位存款帳戶即可申請「玉山鬼滅之刃簽帳金融卡」。首次申辦，核卡後45天內新增國外網購消費累積滿3000元，可免費獲得7-ELEVEN商品券300元，首次同時開立臺外幣數位存款帳戶，另外再享有數位存款帳戶跨行提款及跨行轉帳免手續費優惠，每月各3次。

此外，還有豐富精采的刷卡優惠活動，2022年6月30日前一般消費享0.3％現金回饋，回饋無上限；影音平台Spotify、Netflix、Disney+、Nintendo及PlayStation享10％現金回饋，每月回饋上限100元；木棉花直營門市「muse木棉花銀河指揮部」或木棉花線上商城「木棉花樂園」購買鬼滅之刃系列商品享9折優惠；cama cafe大杯經典黑咖啡及經典拿鐵第二杯6折，滿足卡友多元生活娛樂需求。

玉山銀行透過完整的產品布局與跨界合作，提供創新、便利的金融服務，「玉山鬼滅之刃簽帳金融卡」結合熱門動漫發燒話題，將顧客日常喜好融入於金融服務中，創造與數位及年輕客群的互動，預期將吸引動漫迷的目光及申辦潮。