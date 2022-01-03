中市酒商王姓業務員的2020年10月間凌晨與同事黃男等有人在KTV聚會，聯繫販毒集團購毒，販毒劉姓成員開車抵達交易地點，王男與黃姓同事要求試用遭拒，王男勒頸、黃男毆打，搶走劉男的包包、愷他命6小包及車輛，投宿飯店朋分吸毒，警循線查獲。台中地院依強盜罪及《毒品危害防制條例》各判王男及黃男5年4月至5年8月不等，仍可上訴。

王男2020年10月18日凌晨4時許與友人在中市1家KTV聚會唱歌，透過通訊軟體WeChat向販毒集團連繫要購買毒品愷他命，並約定在北屯區1家超市前交易，販毒集團派劉男開車送貨。

劉男在清晨5時許抵達，王男與黃男進入他車內，要求看貨，劉男將車開到附近路旁並取出毒品供查看，但王男再要求試用被拒，怒以手臂勒住劉男頸部，由黃男毆打後，將劉男趕下車，開走車輛逃逸，強取車上3支手機、現金1萬9千元及愷他命3公克重等物。

途中車子毀壞，兩人棄車，返回KTV若無其事地唱歌聚會，清晨投宿1家飯店，朋分毒品施用，警方在當天下午循線到飯店搜索，另查扣愷他命6包等證物。王男坦承犯行、黃男否認強盜。台中地院法官以黃男犯強盜罪判徒刑5年4月、持有毒品判徒刑3月；而黃男涉犯強盜罪判刑5年8月。

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