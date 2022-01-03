台中市公設民營「西屯鵬程托嬰中心」招生了！鵬程托嬰中心預計收托24名0至2歲嬰幼兒，每月收取托育費7000元，協助家長申請托育費用補助；社會局表示，台中生育津貼已10年未調整，為讓年輕人願生敢養，生育津貼今年起1胎2萬元，市府提高生育津貼，調降社區公共托育家園月費，由1萬元調降為7000元扣掉補助，等於家長每個月只需負擔3000元。

市長盧秀燕表示，台中一年誕生的寶寶約1萬5千人到2萬人之間，其財源預算非常龐大，希望先求有再求好，因此先推動生育津貼倍增，將來繼續努力調高市府歲入，若能再增加，不排除未來生愈多補助愈多。

台中市自1月1日起，生育津貼由1胎1萬元倍增為1胎2萬元，讓年輕人願生敢養。

鵬程托嬰中心預計收托24名0至2歲嬰幼兒，1月6日上午9時起開放登記至1月20日下午4時止，若報名人數超過收托名額，將於1月25日上午10時抽籤，歡迎有需求的家長報名申請。

社會局說，為讓青年安心成家，營造友善照顧環境，台中市積極設置公設民營托嬰中心與社區公共托育家園，提供市民平價、優質、可近的公共托育服務。

西屯鵬程托嬰中心去年12月29日開幕，今年1月5日與1月11日上午10時30分將舉辦招生說明會，除介紹中心特色，詳細招生說明，提供有托育需求的家長更多元的收托資訊。

西屯鵬程托嬰中心採日間收托，預計收托24名嬰幼兒，收托時間為周一至周五上午8時至下午6時，每月收取托育費（含餐費）7000元，並協助家長申請托育費用補助。

市府指出，設籍台中市的0至2歲嬰幼兒，其父母或監護人至少1位設籍於台中市，且符合收托資格者，均可報名登記。