Omicron病毒持續在全球各地帶來威脅，我國今出現首例本土，中央流行疫情指揮中心表示，截至目前國內共累積八十八例Omicron病例，包含兩例本土，年齡介在二十至四十歲間，其中有五十位輕症，三十八位無症狀，尚未看到中重度以上的個案。

指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞表示，從目前監測到的Omicron疫情，確實可看出以年輕人居多，推測是與春節返鄉期間，返國的多是長期於海外求學、工作者有關，目前沒看到中重度症狀的個案，且男女比例也各半，沒有外電所說的只侵襲年輕女性。

而近期國內境外移入個案都以兩位數上升，其中以美國輸入為大宗，是否會考慮將美國列入重點高風險國家？衛福部長陳時中說，現在已沒有重點高風險國家的清單，因為全世界幾乎都是高風險，以不必再區分是否為重點，意義不大。

陳時中說，美國最近一周平均每天新增四十萬例確診，法國二十萬、英國十八萬，西班牙十四萬，義大利十萬例，就連南端的澳洲每天都有三萬五千例，可見全世界大家都在爆發中，沒有必要再去區分是否為重點高風險國家。

至於感染科專家黃立民強烈建議，應縮短第三類人員的第三劑接種期程，從五個月改為三個月。陳時中則再度重申，相關建議還是要由專家小組討論，因此暫時還不會改變現行政策。