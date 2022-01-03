壬寅迎新春 板橋公所贈春聯 15:502022/01/03 中時 王揚傑 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 去年民眾排隊索取書法老師揮毫的春聯。（板橋區公所提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 新北市板橋區公所將於11日起至13日每日上午9時至11時30分、下午1時30分至4時，在公所六樓禮堂舉辦「壬寅迎新春‧揮毫贈春聯」活動，特別邀請「醉墨軒書會」理事長唐菁及多位書法名家現場揮毫，並提供春聯佳句供民眾選擇，讓大家歡天喜地過新年，感受春節氛圍。 板橋區公所表示，為配合防疫措施，進入公所請落實實聯制、體溫測量及手部消毒，全程配戴口罩；居家檢疫、居家隔離、自主健康管理者，或有發燒、呼吸道症狀、腹瀉、嗅味覺異常等疑似症狀民眾請勿參加。 屏東留住回憶 潮州公所插管救老樹 南鯤鯓代天府建廟360年 邀36位名人書法家揮毫慶賀 #公所 #壬寅 #迎新春 #贈春聯 #30分 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 NBA》詹姆斯連續5場得分破30分 生涯總得分達36000分里程碑 12:212021/12/29 體育 解決三井OUTLET商場旁積水問題 林口公所提升道路品質 18:152021/12/30 寶島 第三屆雲林縣公共典範治理獎 第一名四湖鄉公所 17:032021/12/24 寶島 西屯公所設立性平新地標 打造繪出夢想藍「途」的轉運站 16:372021/12/25 生活 9公尺高耶誕樹亮起來！員林鐵路穀倉光雕今晚試燈 民眾驚嘆 20:152021/12/23 生活 歷經波折芬園庄役場投入4500萬元修復 作為產業和旅遊中心 17:172021/12/25 生活 彰化戶羽化身夢幻樂園 粉紅泡泡小火車還有旋轉木馬 吸引滿滿人潮 18:542021/12/25 生活 台南新營天鵝湖聖誕音樂會 結合燈光投影魅力四射 20:582021/12/25 寶島 柯文哲參觀稻草文化節 公所贈捶打棒慰勞「市長昨天站得辛苦」 13:102022/01/02 政治 侯友宜元旦談話：盼台灣沒有紛擾 讓多元聲音、族群、顏色共融 09:552022/01/01 政治 六甲恒安宮媽祖廟虎年燈會 1200盞彩繪燈籠迎新春 20:132021/12/30 寶島 寶島熱門新聞 大溪月眉人工溼地落羽松遊客多 警規畫交通疏導 - 寶島 營造友善無障礙空間 三重廣一市民活動中心增設電梯 - 寶島 活化苗栗城市規劃館 青年創業指揮部啟用 - 寶島 台南六甲藝文食農體驗拔蘿蔔 上千親子捧場 - 寶島 木蘭國腳王湘惠回母校 盼重現光復國小「女足搖籃」昔日榮光 - 寶島 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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