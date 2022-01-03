新北市板橋區公所將於11日起至13日每日上午9時至11時30分、下午1時30分至4時，在公所六樓禮堂舉辦「壬寅迎新春‧揮毫贈春聯」活動，特別邀請「醉墨軒書會」理事長唐菁及多位書法名家現場揮毫，並提供春聯佳句供民眾選擇，讓大家歡天喜地過新年，感受春節氛圍。

板橋區公所表示，為配合防疫措施，進入公所請落實實聯制、體溫測量及手部消毒，全程配戴口罩；居家檢疫、居家隔離、自主健康管理者，或有發燒、呼吸道症狀、腹瀉、嗅味覺異常等疑似症狀民眾請勿參加。