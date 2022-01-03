南市府今天辦理田尾橋改建工程動土典禮，市長黃偉哲（前排中）到場主持。（台南市政府提供／張毓翎台南傳真）

台南市南102線道路上的田尾橋，為銜接柳營、新營、東山區的要道，因原橋梁長度不足而影響通洪斷面，南市府投入5900萬元辦理改建，將橋長從29.95公尺，增加到67公尺；橋寬則從10公尺，拓寬至12公尺，以銜接橋梁兩端平面道路，市府工務局3日辦理動土典禮，市長黃偉哲到場主持，也期許今年12月底能順利完工。

東山區田尾橋跨越吉貝耍排水，可通往柳營德元埤風景區、柳營奇美醫院，交通銜接南314線、南81線、市道165線及國道3號等重要道路。該座橋長度29.95公尺，2019年「吉貝耍排水及科里排水治理計畫」指出，原橋有橋梁長度不足情形，且前段往新營方向的道路已拓寬至12公尺，但橋梁寬卻僅10公尺，有改建必要。

工務局指出，為提高橋梁通洪斷面、提升排水效能，並增加用路人交通安全，原計畫投入5400萬元辦理改建工程；然而，近期因營建物價大幅上漲及人力短缺，廠商投標意願低，田尾橋改建工程流標3次，為了推動地方建設，經重新檢討預算後，追加經費500萬元，使總經費達5900萬元，終於決標，預計今年底完工。

今天動土典禮上，立委賴惠員及市議員蔡育輝、張世賢、李宗翰、沈家鳳等皆到場見證。黃偉哲說，很高興在今年開春元月為田尾橋開工動土，感謝議會對經費的支持及里長的用心爭取，南市府全額投入5900萬元，讓通水斷面增加，以利未來豪大雨來臨時，有助於排水防洪，期盼工程盡快完工發揮功能。