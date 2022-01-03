元旦3天連假，台南市區商圈及各大景點都出現大批人潮。據台南市政府觀光旅遊局統計，3天共有超過70萬人次的遊客湧進台南；其中，以國華海安商圈的人潮最多，共有19萬人次。市區旅宿業也開紅盤，3天平均住宿率將近9成，跨年夜住宿率更高達94％。

觀旅局指出，今年元旦南台灣並未受到冷氣團影響，3天連假都是陽光普照，加上市府舉辦的跨年晚會吸引12萬人參加，讓許多遊客都選擇在台南住宿。其中，市區旅宿業以跨年當晚的住宿率94％最高，3天平均住宿率也有將近9成。

至於遊客數方面，觀旅局統計，全市幾處主要景點3天共湧入約70萬人次遊客；其中，以元旦的觀光人次最多，約有30萬人次。3天連假旅遊熱點集中在市區商圈老街，以國華海安商圈3天湧入將近19萬人次為最多，小西門商圈及南紡購物中心也都有破7萬人次前來大採購；其他如新化老街、安平老街及赤崁園區等，每天約有2萬人次逛街吃美食。

另外，戶外風景區如頑皮世界、十鼓仁糖文創園區及奇美博物館等，也是吸引遊客的熱門景點，合計3天共有4.4萬人次到訪；擁有自然美景的山上水道博物館及虎頭埤風景區，也吸引不少親子遊客前往踏青郊遊，3天共有1.7萬人次；歷史古蹟部分，安平古堡、億載金城及安平樹屋3天合計有2.2萬人次參觀。

市長黃偉哲認為，元旦過後即將迎來農曆年，台南也準備多項農曆節慶活動，歡迎國人提早規畫到台南旅遊的行程，但也希望謹守防疫措施，共同打造台南成為安心旅遊的首選城市。