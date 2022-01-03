不少外國人對台灣人的評價是，熱情有禮貌。一名網友表示，「請、謝謝、對不起」是很基本的禮儀，但現在卻很少聽到，認為台灣人愈來愈不注重禮節，貼文上線後，不少鄉民也有感，更點名年輕族群及中老年人兩大族群最失禮。

原PO昨（2）日於PTT八卦板指出，近期感覺台灣人愈來愈沒有禮貌，他表示並非是和長輩噓寒問暖的禮貌，也不是在公司或校園裡，對上司或師長的禮貌，而是和陌生人交流的時候，會不會說「請、謝謝、對不起」。

原PO說，「請、謝謝、對不起」是最基本的禮儀，以前在超商消費或請店員協助代收繳費，都會聽到他人向店員說謝謝；或是搭公車時，也會有乘客向司機說謝謝，但現在這種人卻越來越少見，「有人也感覺台灣社會愈來愈沒有禮節了嗎？」

疑問曝光後，鄉民也加入討論，並留言，「+1基本的禮節越來越沒有」、「現在的確很少聽到啊」、「現在超商店員一堆臭臉，我也不想說謝謝」、「每天壓力大薪水又那麼低，誰還跟你有禮貌」、「現在學生真的比較不注重禮節了，之前當助教有感」。

留言中網友點出兩大最沒禮貌族群，包括學生及中老年人，「最沒禮貌的是中老年人，50至60歲那個族群，倚老賣老，想幹嘛就幹嘛耶」、「不管哪一個世代都有爛人跟好人啦！現在很多年輕人目中無人是沒錯，但沒看到一堆上新聞沒禮貌的，都是中老年人嗎」、「很多年輕人都超沒禮貌，尤其是學生，都視為理所當然」。