海匯國際以投資外匯保證金為標的，投資者每月獲利5％，絕對不會虧損。（圖／翻攝畫面）

海匯國際投資期貨吸金破億元 警逮幕後51歲女主嫌等12人

刑事局偵查第7大隊第3隊日前接獲檢舉，「海匯國際集團」在台非法吸金，經蒐證及調閱各項資料分析，上月逮捕郭姓女主嫌等12人，該公司去年改名為「DRC」，以「外匯保證金」商品作為投資標的違法吸金，會員人數約2萬人，吸金總額約台幣9億元，訊後依違反《期貨交易法》、《銀行法》送辦。

51歲郭女、55歲吳女等人分別在台北市、台中市，設立咖啡廳或租用高級辦公室，佯稱是跨國投資集團，經營期貨經理、顧問事業，舉辦DRC集團說明會，強調投資絕不會虧損，每月獲利5％、年利率可達60％，藉以招攬民眾投資，每單位最少要美金1500元，折合台幣4萬5000元，已有2萬人入會，違法吸金將近9億元。

專案小組去年9月7日、12月21日持票搜索集團的辦公處所，查扣現金454萬餘元、手機、筆電、投資說明資料等證物，偵詢後將郭嫌等12人依未經許可經營期貨、顧問事業，以及違反《銀行法》準收受存款罪嫌解送台中地方檢察署複訊。

警方提醒，未經政府特許，不得經營銀行、外匯期貨、發行共同基金或是公開發行公司股票募資等業務。而非法吸金犯罪集團多利用說明會或親友間口耳相傳，以「保證高獲利、提供高佣金」為餌，鼓勵民眾拉自己親友加入，有如違法吸金老鼠會，終將導致血本無歸。