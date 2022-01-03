高雄BMW酒駕車禍，林姓男子一家4口，妻子當場死亡、林男與2個女兒仍在加護病房，林家阿公、阿嬤處理後事、在醫院看護3兒孫，忙得團團轉、心力交瘁，更擔憂未來醫療、復健等龐大費用。高雄市長陳其邁透露好消息，林家大女兒「牙全掉」需要重建，已有一位王典融醫師捐贈醫療費用，由社會局協助。此外，林家預計5日召開記者會，對外說明需要協助的狀況。
林家阿嬤好友將她獨自一人癱坐病房門外身影，PO上臉書社團《爆怨公社》，引發廣大民眾的不捨。據三立新聞網報導，該名友人說，事件發生後，林阿嬤忙到灰頭土臉，昨（2）日突然想到要去洗頭，竟然和她說：「好險，我賺了1000塊，還能付洗頭的錢」，這些話讓她聽了心好酸。
高雄市長陳其邁表示，這起個案，社會局有專人陪伴，健保以外的醫療費用，由長庚與大同醫院負責處理，其中大女兒「牙全掉」需要重建，一位王典融醫師捐贈醫療費用，都由社會局協助。社會局表示，民眾若有想提供協助，可聯繫鳳山社福中心07-7427247林主任或蔡主任，會協助將捐款相關資訊媒合。
此外，林家預計5日（週三）在里長協助下，召開記者會，對外說明需要外界幫助的情況。
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