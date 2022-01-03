邁入2022年，台北富邦勇士第2檔主場周將於15、16日正式啟航！連兩年與「星宇航空STARLUX Airlines」跨界合作，讓勇士主場充滿出遊氛圍，融入更多飛行航點元素，打造「勇士所向，星宇啟航」主題周！除了讓大家再度重溫旅遊的興奮體驗和樂趣之外，一連兩天Fubon Angels將會於賽前舉辦限時拍照會，16日也將舉行勇士賽後簽名會，讓球迷們在農曆春節前一起跟勇士登機啟程邁向勝利宇宙！

「勇士所向，星宇啟航」主題周兩場賽事，球迷一踏入和平籃球館皆會獲得紀念登機證、STARLUX勇士主場限定口罩及主視覺加油手舉牌，兩日進場勇士加碼贈送旅行小物，15日為勇士行李箱貼紙包，16日為勇士相伴行李吊牌。

勇士出任務則有多項飛行任務等你去解鎖，包含「新加坡 燦爛獅城」和「星之所向 與你同行」帶你認識星宇航空飛行航點，順利完成任務者將獲得星宇周邊好禮。除此之外，擁有超高人氣的星宇小舖也將進駐勇士主場，販售星宇航空熱門品項！而兩天中場活動更是準備了豐厚大禮，分別為航空迷務必蒐藏的「星宇航空 A321neo 1:150 飛機模型」及台北保時捷中心提供「保時捷 RIMOWA聯名登機箱」，不論是星宇迷、想感受旅遊氛圍或想挑戰拿大獎的球迷朋友，兩日精彩活動，絕對不容錯過。

呼應旅遊氛圍，勇士將限定推出主題商品「好想出遊！勇士旅行套組」（限量200組），包含勇士懸掛式盥洗包、勇士相伴行李吊牌、勇士行李箱貼紙包、勇你入懷圓形抱枕及勇士旅行收納袋三件組，不管是賽季期間與勇士一起出征客場、迎接寒假假期出遊或是疫情結束後安心出國，勇士都能陪你走到世界的每一個角落！16日於勇士主場限定店購買「好想出遊！勇士旅行套組」將有機會參與勇士簽名會，與球員近距離簽名互動。

打造啟程的出遊氛圍，與勇士邁向勝利宇宙，台北富邦勇士「勇士所向，星宇啟航」主題周將在15日至16日起飛，迎戰新北國王和桃園領航猿，兩場也為春節封關前的勇士主場賽事，邀請球迷朋友來到和平籃球館一同微旅行，提前共度農曆春節！