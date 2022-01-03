前駐尼加拉瓜大使吳進木在台尼斷交前夕辦退休，一斷交就獲尼國國藉且滯留未歸。遭前民進黨立委林濁水質疑叛國，要銓敘部馬上追回退休金。對此，銓敘部表示，依法必須認定有內亂外患罪且判刑確定等情況，才可以追回退休金。

尼加拉瓜上個月10日宣布與我國斷交、與中國大陸復交，沒想到隔天尼國就宣布吳進木和妻子獲得尼加拉瓜國籍，還獲頒榮譽市民。

林濁水認為，吳進木在台尼斷交前夕報回來的都是好消息。斷交大事發生還不回台報告。一連串的不合理！完全是叛國行徑，要銓敘部馬上先追回退休金。

對此，銓敘部表示，公務人員喪失申請退撫給與的權利，需有公務人員退休資遣撫卹法75 條的相關情事。

根據該條文，公務人員必須有以下情況：一、褫奪公權終身；二、動員戡亂時期終止後，犯內亂罪、外患罪，經判刑確定；三、喪失或未具中華民國國籍；四、為支領遺屬一次金、遺屬年金或撫卹金，故意致該退休人員、現職公務人員或其他具領受權之遺族於死，經判刑確定；五、其他法律有特別規定。

銓敘部表示，從法規來看，公務員必須依法認定有褫奪公權、內亂外患罪判刑確定、喪失中華民國國籍及其他相關規定，才可以不給予或追回退金休。銓敘部也強調，銓敘部只是解釋退休金的相關法令，至於吳進木這個人有沒有什麼不當？「我們不評論」。