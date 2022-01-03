大葉大學多媒體學程江家慶老師(右一)帶領學生林嬿妤（左二）、陳俊佑（右二），和碩士生戴妘芳（左一）為萬榮國際企業設計台灣原創扭蛋公仔。（校方提供／謝瓊雲彰化傳真）

由知名的玩具代理商萬榮公司與大葉大學攜手產學合作，開發出原創的台灣公仔「東京的片隅」扭蛋，首波6款動物公仔已同步在台、日兩地上架發售。（校方提供／謝瓊雲彰化傳真）

產學攜手，打造台灣原創公仔。大葉大學多媒體數位內容學位學程師生，與萬榮國際企業產學合作，設計「東京的片隅」扭蛋，以一系列動物公仔，模擬傳達上班族的心情，首波發行6款動物公仔，已在台灣、日本兩地同步上架販賣。

助理教授江家慶指出，萬榮是知名的玩具公司，曾為國際知名玩具大廠代工生產塑膠玩具外銷，如今更代理許多世界知名品牌，該公司主動前來洽談產學合作，希望能夠開發台灣原創公仔；在他建議下，廠商同意採用學生設計，以求更符合年輕人喜好。

江家慶說，他指導帶領大三生林嬿妤、碩士生戴妘芳、陳俊佑進行設計提案比稿，最後林嬿妤的圖稿獲得青睞，師生團隊就以此展開後續的設計製作；「東京的片隅」扭蛋由江家慶監製，陳志隆、黃懷德兩位老師2D指導，3D製作則由陳偉盛協助指導3名學生共同參與，一系列動物，代表社會上每個角落的上班族。

他表示，這是師生團隊第一次接觸量產的商業作品，每個環節都必須考量工廠開模製作的可行度，前前後後修改了許多次，最後的成果讓廠商很滿意，目前先推出第一波、6款，未來還將陸續推出第二波、第三波。

設計發想人林嬿妤說，從環保、環境角度發想，創作出躲進垃圾桶的動物們，與廠商討論後，決定用動物來象徵在社會上工作的各種人。她總共設計了24款動物，第一波先推出熊、猩猩、浣熊、三色貓、兔子和刺蝟6款，垃圾桶是日本垃圾桶造型，動物們坐在垃圾桶蓋子上，蓋子打開後還可收納迴紋針、訂書針等小物。

視覺傳達設計學系碩士生戴妘芳說，公仔參考動物原本的顏色來設計色彩，她調出不同的配色讓廠商挑選、決定最終樣貌，原本兔子她使用奶白色，但廠商認為粉紅色造型更可愛，因此就定調為粉紅色；產學計畫的執行過程，不僅累積產業經驗，也從中讓她更了解廠商與消費者的想法。