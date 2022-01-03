前司法院長翁岳生為嘉義縣義竹鄉子弟，因感念鄉里孕育其成長，無償捐贈自家已有116年歷史的祖厝和土地給義竹鄉公所，公所仿照老宅原貌重新整建，並以翁岳生父親過去開設的中藥房堂號「存德堂」命名，今存德堂揭牌啟用，翁岳生說，他自小家道中落，要不是有鄉親鄰里幫忙，不可能有今天的成就，捐出祖厝也是想回饋地方，因為有義竹，他才有今天。

翁岳生歷經5任總統任命司法院大法官、3任總統任命司法院長，協助推動法治建設、司法改革工作等貢獻良多，2007年退休後，已長年在外的翁岳生基於飲水思源、回饋鄉里，將1906年建造的三合院祖厝、土地捐給公所使用，公所自力重建舊居，盡力復原其型式風貌，並規畫自修室、展覽室等空間，而翁岳生也捐贈其個人收藏的書籍、物品、證書、老照片等。

今「存德堂」揭牌啟用，不僅91歲的翁岳生南下參與，嘉義縣長翁章梁、立委翁重鈞、義竹鄉長黃阿家等各界也到場共襄盛舉，翁章梁表示，翁岳生影響的不只是我們這一代人，其捐贈祖厝，並建造規畫這樣的空間，可以說是義竹人典範，尤其翁院長有如此有成就，卻還是充滿著感恩，義竹也因為有翁院長感到非常有面子，相信存德堂將會世世代代影響義竹人。

黃阿家說，三合院目前產權已歸鄉公所所有，除保留三合院樣貌，裡面規畫閱讀、自習、展覽空間，讓義竹學子感受翁岳生的學習精神，未來也會開放鄉親使用。