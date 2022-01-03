2021年末，中國大陸國務院總理李克強召開常務會議，決定延續部分個人所得稅優惠政策。包括全年一次性獎金可選擇不併入當月薪資所得的獨立計稅延長至2023年底；年收入低於人民幣12萬元且須補稅，或補稅金額低於人民幣400元者，基於重大性原則免予補稅政策延至2023年底；將上市公司股權激勵單獨計稅（不併入薪資所得）政策延至2022年。

中國大陸自2019年開始實施新個人所得稅政策，將個人取得的工資薪金、勞務所得、稿酬所得與權利金所得合併為綜合所得，按照3％～45％的級距稅率課稅；而對於個人取得年終獎金可以選擇併入綜合所得課稅，或將年終獎金除以12個月的數額，對應適用的級距稅率與速算扣除數，單獨計算納稅。

資誠聯合會計師事務所兩岸商務與稅務服務會計師徐丞毅表示，年終獎金與股權激勵所得單獨計稅，可避免因合併計稅而增加中產階級的稅收負擔，並有助於消費穩定。然而從長遠稅收公平性而言，這些所得併入綜合所得也是大勢所趨。

近期中國大陸推動共同富裕政策，致力於調整高所得族群收入。調整方式可分為稽查力度的加強與稅收法令的調整。例如近期中國大陸學界建議將高所得族群較常獲得的資本利得、租金等所得併入綜合所得，並調整專項附加扣除項目（例如：慈善捐贈扣除、幼兒照護費用扣除等）。

徐丞毅表示，中國大陸個人所得稅電子申報系統十分完善，依據中國國際稅收研究會的統計，中國大陸民眾使用個稅APP申報率達95％以上，且APP資料都可事先預填寫。據統計，2019與2020年度綜合所得電子申報個人匯算清繳的預填使用率分別達到94.35％、97.95％，顯示納稅人對於電子辦稅的依賴程度漸高。

徐丞毅強調，中國大陸稅務監控系統持續完善，個人所得資金流向十分容易被追蹤。提醒台商在享受個稅政策紅利之餘，還須注意個人是否有被視為境內所得，但在海外收取的資金漏未申報的情事。