資誠3日指出，根據PwC發布的Global IPO Watch最新統計，2021年前三季全球IPO件數為1830件，超過2020年全年度加總的1422件，且各季度之IPO件數皆高於2020年同一季度之表現。

其中，全球2021年第一季全球IPO計730件，不但是2020年第一季的3.5倍，更創下近五年來的單季新高。

雖然通膨壓力、變種病毒、供應鏈瓶頸、貨幣政策走向等干擾因素仍然令人擔憂，不過，觀察過去一年IPO市場的表現，資誠對2022年台灣IPO市場仍樂觀看待。

資誠指出，2021年台灣上市櫃新掛牌家數（含櫃轉市）共31家，總募資金額321億元，平均每家募資額約11億元，募資額最高者為力積電76.9億元，其次為鋰電池模組大廠AES-KY，募資額為47.8億元占總籌資額約15％，兩大企業募資額皆高於2020年最高紀錄（23億）。

在2021年台灣上市櫃新掛牌公司的產業分布中，半導體產業約7家、占23％，募資金額約118億、占IPO總募資額37％，皆大幅領先其他產業，另已通過審核但尚未正式掛牌者，半導體業約5家、占25％，顯見台灣IPO市場領頭羊地位。

展望2022年，資誠聯合會計師事務所審計服務營運長徐聖忠表示，在2022年全球半導體晶片市場暢旺趨勢下，加上元宇宙、車用電子、人工智慧、物聯網、虛擬實境、擴增實境、5G等進一步推高需求，估計半導體業將持續成長，而台灣不僅有晶片大廠，也有半導體設備維修等產業鏈，有望加速有意IPO的半導體產業鏈業者上市櫃進度。他也估計，2022年台股IPO家數有機會超過35家，創下近四年新紀錄。