宜蘭縣政府將在宜蘭市、羅東鎮各1處公有土地，興建社會住宅，宜蘭縣長林姿妙今特地前往了解羅東社會住宅基地，期盼能協助青年朋友以比較便宜價格租屋，降低經濟負擔。（宜蘭縣政府提供／羅亦晽宜蘭傳真）

總統蔡英文提出8年20萬戶社會住宅政策，經宜蘭縣政府爭取，將在宜蘭市、羅東鎮2處公有土地，做為興建基地，其中，羅東社會住宅預估興建445戶，宜蘭則是260戶，力拚2025年完工，盼能有效降低青年經濟負擔，落實居住正義。

建設處表示，縣內社會住宅需求缺額共計600戶，其中溪北地區260戶，溪南地區約340戶，經盤點現有閒置或低度利用的公有土地，考量生活機能等條件，選定宜蘭市蘭城晶英飯店斜對面的商業區，及羅東鎮倉前路南側地精華地段，各打造一座社會住宅。

建設處表示，羅東的社會住宅位在林業文化園區南側，興建土地面積逾8000平方公尺，屬國有財產署土地，經向中央爭取變更為社會福利用地，屆時將由營建署斥資19億元，興建9層樓高、445戶的社會住宅，包含1樓店面及300多個車位的地下停車場，預計2025年完工。

宜蘭市的社會住宅部分，建設處指出，該基地位在「蛋黃區」，生活機能佳，距離醫院、學校與賣場都很近，經向軍方取得4000多平方公尺土地後，將由中央動支9億元，預計興建11層樓高、260戶的社會住宅，盼能和羅東社宅一樣，力拚2025年完工。

宜蘭縣長林姿妙表示，宜蘭與雙北相鄰，雪隧通車後帶動房價漲幅大，造成青年朋友購屋不易，弱勢難尋覓居身之所，社會住宅的興建，除替青年分擔住房租金壓力，提供弱勢相對良好的生活品質外，也將設置長照設施、幼兒園及托育中心，提供住戶生活多元需求。

此外，中央推動8年20萬戶社會住宅，其中8萬戶運用民間租屋市場作為社會住宅，全台目前已有2萬多戶包租代管，宜蘭縣也爭取400戶計畫名額，盼藉由租賃服務業媒合，提供更優惠的房租，使縣民安居宜蘭。