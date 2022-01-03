雲林縣斗六市西平路老舊暗溝遇雨即淹，縣府補助全方位整修。（張朝欣攝）

雲林縣斗六市虎溪里西平路616巷排水溝，為早期施設的暗溝，年久失修造成排水不良逢雨成災，雲林縣副縣長謝淑亞3日前往會勘，將補助斗六市公所255萬元辦理改善工程，民眾說以往雨勢較大住家就要裝擋水板，苦不堪言，希望改善後能徹底解決淹水之苦。

西平路616巷因排水溝老舊，結構損壞造成淤積，小雨就會積水，豪大雨來襲更是滿溢至住家，清淤只能暫時解決問題，斗六市長林聖爵、縣議員賴淑娞、斗六市民代表會主席胡克勤、虎溪里里長陳明燦因此向縣府爭取經費改善。

謝淑亞3日與縣工務處處長汪令堯到場會勘，謝淑亞表示，西平路616巷社區從早期就有水患的問題，縣府與民意代表都非常關心，為了打造宜居環境，該做的要馬上去做，希望透過整體改善工程，讓居民免於淹水之苦。

林聖爵說，此巷道不僅排水溝破損淤積影響排水，道路也因老化凹凸不平，危及用路人安全，公所提報改善計畫後由縣府核准、公所負責設計發包，預計過年後施工，1次完成排水溝、道路路面、擋土牆改善工程，解決當前各種問題。

汪令堯指出，此案將由縣府補助255萬元，改善兩側排水溝長度300公尺，並將溝寬增大至0.8公尺，以利排水與清淤；另施作AC路面150公尺、寬4公尺，讓排水與行車都更通暢便利，不再遇雨即淹影響生活品質。

工務處科長李重賢說明，西平路616巷排水溝約有10年沒有整修，溝牆已嚴重破損，加上是無尾巷只有單向排水，因此很容易淤積淹水，此次工程進行全面改善，將可解決這些問題。