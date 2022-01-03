根據六都地政局統計，去(2021)年第4季買賣移轉以7萬7566棟刷新縣市合併11年以來的同期新高紀錄，包括桃園、高雄2都都寫下第4季新紀錄，買氣熱絡！

六都2021年12月買賣移轉棟數出爐，台北為2869棟，月增5.8%，年減11.8%；新北6934棟，月減2.5%，年增8.2%；桃園5029棟，月增13.6%，年增6.1%；台中5521棟，月增15.9%，年增4.3%；台南2379棟，月增6.8%，年增5.6%；高雄5070棟，月增7.5%，年增18.5%，總計六都共2萬7802棟，月增7.1%，年增6%，創下近6年新高。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，2021年先有疫情干擾，又面臨打炒房政策，但剛性買盤在保障自住的政策前提下，維持強勁力道，且市場游資豐沛，各地重量級的企業投資一樁接一樁，推升買方信心高漲，進場拉抬整體買氣；由於六都買賣移轉量約占全台75-80%，由六都2021年近26.8萬棟估算，全年全國買賣移轉量上看36萬棟。

觀察12月各都的表現，除了高雄寫下單月、單季、單年最佳的三高紀錄外，桃園去年12月買賣移轉棟數5029棟，是睽違72個月再度突破5千棟關卡，寫下近6年的單月新高，且桃園去年第4季累計棟數達1萬3881棟，也創11年來的歷史同期新猷。台灣房屋集團資深經理陳定中表示，桃園市2021年的買氣呈現「蛋黃穩、蛋白增」的態勢，最核心的桃園區，去年買賣移轉量破千棟的月份多達8個月，僅農曆年節的2月，以及反應三級警戒的7-9月未達千棟，全年買氣穩健，近年推案量激增的龜山A7、觀音草漯等蛋白新興重劃區，持續迎來大批交屋潮，同時雙北客又不斷湧入房價相對親民的桃園，使桃園寫下歷來最夯的購屋旺季。

改寫歷史紀錄的還有台中市的北屯區，陳定中指出，北屯在新案交屋與首購湧進的帶動下，去年12月買賣移轉量1104棟，連續2個月破千棟，為統計以來首見，也讓北屯以全年9068棟，刷新紀錄。