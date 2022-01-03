儘管平壤當局對他推動簽署終戰宣言的努力保持沉默，南韓總統文在寅今天矢言，要利用在任的最後幾個月推動與北韓的外交突破。

路透社報導，文在寅今年5月將結束5年任期，他在最後一次發表的新年談話中表示：「政府將追求兩韓關係正常化，及一條不會倒退、最終通往和平的道路。我希望下屆政府也能繼續致力對話。」

北韓領導人金正恩並沒有在跨年夜的演說中提到文在寅追求正式宣告1950-53年韓戰結束的呼籲，也沒有提及北韓與美國的非核化談判陷入僵局一事。

文在寅與金正恩曾在2018至2019年的一系列談判中舉行過數次峰會，其中一次在平壤；後來，在國際要求北韓放棄核武軍備、以及平壤當局呼籲華府和首爾放寬制裁並停止其他「具敵意的政策」之下，兩韓之間出現歧見，會談也隨之陷入膠著。

文在寅正在推動「終結韓戰宣言」，希望藉此迅速啟動停滯的談判，他的政府也曾暗示透過秘密管道進行討論。

但北韓並沒有公開回應文在寅最新的努力，美國雖表示支持此一想法，不過也說在時機上可能與南韓有不同看法。

文在寅坦承「的確有漫長的路要走」，不過他主張，兩韓關係若有改善，國際社會也將跟進。

文在寅表示，他與北韓的接觸受惠於南韓軍事力量大幅擴大，這有助讓南韓更加安全。

他說：「擁有強而有力的安全保障，才有可能實現和平。」（譯者：李佩珊/核稿：嚴思祺）1110103