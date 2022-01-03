在新年第一個交易，原油市場開出紅盤，惟疫情急速升高恐導致需求減弱的擔憂，使油價漲幅受抑。

目前美國WTI期油上漲0.76%，報每桶75.77美元，稍早前一度漲逾 1%，報75.98美元。布蘭特期油目前漲0.73%，報每桶78.35美元，稍早前一度漲近0.9%，為78.45美元。

去年由於全球經濟從疫情中復甦，以及受惠於產油國的節制，儘管全球確診數創下新高，但全年油價仍然大漲了約50%。

美國衛生專家警告美國人要為未來幾周生活可能受到嚴重干擾的情況做準備，因為假期旅行、新年慶祝活動和寒假後學校開學，可能導致感染率進一步惡化。

根據上周五路透社公布的調查，油市分析師調降了對2022年的油價預測，因為Omicron變種病毒使正在復甦的燃油需求面臨阻力，以及產油商擴產恐將帶來供過於求的風險。

這份對35位經濟學家和分析師進行的調查，將2022年布蘭特原油平均價格預測從去年11月預估的每桶75.33美元下修約2%，降為每桶73.57美元。這是自去年8月份的調查以來，市場首次調降2022年布蘭特原油價格預測。

此外，受訪者將2022年美國原油平均價格預測從11月預估的每桶73.31美元下修為71.38美元。

受油價上漲影響，美國能源公司已連續17個月增加油氣鑽井平台的數量。根據美國能源情報署上周四發布的月度報告，美國10月原油產量達到1147萬桶/日，較9月成長6%。

此外，消息人士透露合稱OPEC+的石油輸出國組織與俄羅斯等減產盟友，可能在1月4日召開會議時維持2月起每日增產40萬桶的計畫不變。

路透社報導，根據OPEC+聯合技術委員會報告，全球主要產油國認為全球應對新冠疫情與其相關挑戰的能力增強，因此Omicron變種病毒對原油市場只會造成溫和且短暫的影響。這樣的看法意味著OPEC+可能進一步增產。