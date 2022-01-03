丹麥政府表示，希望到2030年時能實現國內線飛行航班的無化石燃料使用的目標。

丹麥總理Mette Frederiksen在新年的賀詞中提到，希望讓飛行變成綠色，但她也承認，達成該目標的解決方案還沒有到位。

丹麥希望到2030年時，該國總二氧化碳排放量將比1990年的排放水準減少70%。

總理指出，當世界上其他國家動作太慢時，丹麥必須帶頭，提高標準。但Frederiksen也補充表示，實現國內的綠色航班是非常困難，但研究人員和公司將研究解決方案。

歐洲的飛機製造商已經宣布，將開發氫燃料飛機，到2035年投入使用。而氫氣也可能是丹麥實現目標的途徑。但是目前不清楚，到2030年時該技術是否成熟，成本是否足夠低。

另外北歐的瑞典也宣布，希望到2030年的國內線航班是無化石燃料，並計畫到2045年實現國外線航班的綠色化燃料。政府也宣布，將提高高汙染飛機的機場使用費用。

與此同時，法國也在設法禁止國內線航班，特別是國內可以乘坐火車在2.5小時以內到達的目的地。這些措施可能會影響巴黎到波爾多、里昂、南特(Nantes)的航線。