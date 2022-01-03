一名不明人士1日從南韓跨越兩韓軍事分界線進入北韓。

南韓1日傳出一名身份不明的南韓公民跨越南北韓軍事分界線（MDL）投奔北韓，目前南韓官方推斷，該名人士可能是一名先前透過同樣路徑投誠南韓的脫北者，這名男子曾是體操運動員，能夠輕鬆跨越3公尺高的邊境護欄。

南韓軍方昨（2）日證實，一名疑似韓國公民的人士1日傍晚闖進南北韓邊境非軍事區（DMZ），於深夜跨越江原道東部戰線的軍事分界線，南韓軍方在該名人士闖入軍事區後3小時才發現，挨轟「警戒漏洞暴露無遺」。

韓聯社報導，目前南韓軍方、警方及情報部門認為，該名投北的不明人士可能和2020年11月在同一地點投誠南韓的脫北男子為同一人。

警方指出，根據越界地點，該名人士必定相當熟悉地形，因此他們將偵查範圍縮小至從附近區域越境的脫北者及久未聯繫的脫北人士。

報導引述南韓情報部門指出，2020年11月投誠南韓的脫北男子當時自稱是體操運動員，他透過體操技能跨越邊境護欄進入南韓，南韓調查人員還特地為他舉行2場示範活動以查驗真偽。

據悉這名男子身高不高，體重只有50幾公斤，「能夠輕鬆跨越3公尺高的邊境護欄。」

韓聯社評論，如果確定投朝人士為同一人，這起事件相當於「悄無聲息反覆穿越邊防重地如入無人之境」，針對脫北者的警衛工作將受到詬病，預計將在韓國社會引發軒然大波。

據悉這名投北人士進入北韓非軍事區後就被3名北韓軍官帶走，目前安然無恙。

路透社報導，雖然目前南韓有數千名脫北者，不過透過南北韓邊境非軍事區入境的方式仍相當罕見，多數脫北者都是繞道中國大陸向南韓投誠；從南韓向北韓投誠的情況也相當罕見，近年來只有少數案例。