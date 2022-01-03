台南市山上花園水道博物館2022年5月電子桌曆。（水道博物館提供／洪榮志台南傳真）

台南市近2年爆紅的山上花園水道博物館，2022年新年特別製作1套電子桌曆，蒐羅園區內的美景及特色，公布在粉專提供免費下載；其中，寵物明星園長更引起不少粉絲的討論。館方表示，從建築到自然環境，園區處處可以入鏡，除了製做桌曆外，也很適合設計現代人每天必用的長輩圖，歡迎大家前來取景。

館方指出，為讓來過水道博物館的遊客能夠再次感受園區氛圍，沒來過的朋友也能夠更認識水道，特別精選12張園區美照，包括：曾由文化部與全球最大古蹟攝影比賽「維基愛古蹟」票選國內第1名的淨水池區，以及博物館區2棟百年古蹟老建築，還有園區充滿綠意的環境、最受遊客歡迎的狗明星園長等，製作成電子桌曆，每張都有特殊的意涵與內容，張貼到粉專後引起熱烈迴響。

館方還說，水道博物館開館2年來，除了保存完善的百年紅磚建築外，充滿自然風味的環境，以及別具特色的裝置藝術，還有園區規畫種植的四時草花，已經成為新興的攝影熱點，每天都可以看到遊客在園區內拍照。最近正值園區內花卉盛開的時節，歡迎民眾前來取景。水道博物館高清月曆下載網址：https：／／reurl.cc／zMyeZ7