台積電與日本索尼合資在日本熊本興建新晶圓廠，鎖定28及22奈米製程，今年開始建廠，預計2024年量產。有位明年從研究所畢業的網友，想應徵台積電日本廠的工作，因此上網訊問前輩們的經驗，沒想到有網友卻建議原Po不要去，主要原因在於當地工程師的待遇與地位不比台灣，且人在異鄉生活還要重新適應環境，不如待在台灣打拚，「日本工程師不如台灣產線作業員。」

該名網友在PTT論壇Tech-Job版上發文詢問，預計明年從理工科系的研究所畢業，要如何才能到台積電熊本廠工作，「應該要做什麼準備，要先在台灣gg練功才能被派去嗎，還是可以一張白紙直接過去呢？」

文章引起網友們熱烈討論，許多人提醒他應該要先提升語言能力，尤其日文能力要達到N1水準，才能應付面試甚至是工作需求，「沒N1/N2連門檻都沒吧」、「如果沒辦法，起碼英文要強 不然就找日本人就好啦，沒經驗沒日文沒居留，要你白紙幹嘛」、「日文先衝到N1吧，N2只是基本」、「理工科在日本至少要N2，要讓日本人覺得可以溝通的程度那種。」

不過有內行網友點出，日本工程師的待遇並不高，還要適應異地環境，不如留在台灣好好努力，「中肯，親戚去日本4年就摸摸鼻子回來了」、「論科技業，日本薪水應該沒贏台灣」、「日本半導體產業很慘，薪資少到沒什麼人讀相關系所」、「日本跟台灣風氣不一樣，工程師就是匠人的一種，社會地位或是收入都遠不及法商頂階的族群。」

此外，有人提到，日本的物價水準也會侵蝕薪資，實際可用的資金並不如表面多，「台灣月薪3萬生活品質=日本月薪30萬日幣左右，這是很多日本年輕人都想移民來台的主因，換言之日本工程師還不如台灣產線作業員。」