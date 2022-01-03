日常生活中有些人非常會記仇，對於傷害過自己的人，一輩子都記在心頭，不過也有人天性豁達，《搜狐網》運勢專欄就點名4大生肖很少記仇，並且與人為善，因此人緣很好。

▍生肖牛

生肖屬牛的人憨厚老實，做事情特別認真、很有責任感，加上個性豁達，不愛跟人斤斤計較，凡事都往好的方向想，即便外表看似木訥且不擅長表達，但總是贏得不少人的喜愛。屬牛者與人交往時，總是保持樂觀、包容，就算是跟自己不對盤的人，也會以禮相待，面對外界的誤解，他們也從不放在心上。

▍生肖虎

生肖屬虎的人心胸寬廣，極富包容心，加上樂觀正向，懂得向前看，不會被過去的煩惱和憂愁所困，能積極樂觀的不斷朝著理想和目標前進，是個認真活在當下、努力拚搏奮鬥的人。屬虎者在工作表現上也十分出色，雖著年齡增長，事業和財運相輔相成，運勢會越來越旺。

▍生肖羊

生肖屬羊的人脾氣溫和、性格豁達，最不喜歡記仇，加上為人溫柔善良，對身邊的人非常體貼，所以人緣很好。屬羊者個性樂觀、很想得開，不管遇到什麼困難都能積極面對，且保持微笑，這樣討喜的性格能給他們帶來好運，無論是事業或是生活，都有貴人相助，並且順心如意。

▍生肖蛇

生肖屬蛇的人看起來十分高冷，不擅長與人打交道，因此有時候不容易被人理解，好在他們性格豁達，不在乎外界怎麼評價自己，從不跟人計較。就算面對別人誤解，屬蛇者也只會選擇默默努力，用行動證明自己，不會多說一句廢話，也不會特別記仇。