苗栗縣苗栗市一棟7層樓的公寓3日上午4樓竄出濃煙，消防人員馳騁救援，26歲的馮姓男子嚴重燒燙傷，其家中飼養的1隻狗狗跟1隻浣熊也命喪火窟。

消防人員抵達火場搶救，並逐樓勘查，4樓燒得全部焦黑，並救出全身多處燒燙傷的馮姓男子，也發現馮男家裡飼養2隻兔子、2隻小狗及1隻浣熊等寵物，但只有1隻小狗和兔子倖免。

隔壁鄰居提到，火勢發生時，他們還在吃飯，好像有聽到「砰！」的響聲，才發現有火災，並趕緊逃出。現場搶救的消防人員表示，馮男全身67％三度灼傷，目前送醫急救中，起火原因則仍待釐清。