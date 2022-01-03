據國際能源總署（IEA）數據顯示，全球2021年每日消耗約9620萬桶石油，低於疫情爆發前水平，但需求復甦速度超越原油生產，預估今年第三季將回到疫情前水準，每日消耗量逾一億桶。

油價2021年多數時刻維持向上趨勢，國際指標布蘭特期油全年大漲53％，每桶價格如今約在79美元附近。這不僅令油氣公司獲利攀升，能源類股在標普500指數裡表現最佳，同時推升大宗商品價格，帶動礦業公司股價飆漲。

國際油價飆漲，車主成了最大受害者。美國汽車協會（AAA）數據顯示，美國普通汽油目前每加侖平均價格升至3.29美元，遠高於一年前的2.25美元，但低於疫情爆發前的3.4美元。

在能源成本勁揚之下，美國通膨率攀抵數十年新高，促使總統拜登釋出戰略石油儲備以穩定油價。

2021年11月，原油價格寫下2014年以來高點，但在各國政府祭出旅遊限制以遏止Omicron病毒擴散後，油價開始震盪起伏。交易商如今好奇：Omicron病毒擴散是否遏制油價成長，或是需求復甦將超越原油生產速度。

美國銀行商品與衍生部門主管布蘭許（Francisco Blanch）表示，除非中國疫情大爆發或新冠重症住院率暴增，否則布蘭特油價2022年應可攀升至每桶120美元。

能源交易商與分析師表示，Omicron病毒擴散對於油價的衝擊程度，不會像首波疫情那樣大，當時多國採取嚴格封鎖措施。