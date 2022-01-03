民以食為天，食材價漲民眾都十分有感，其中蛋價去年10月至今已上漲11元，民眾大喊雞蛋變好貴。農委會表示，受氣候與疫情解封外食需求增加等因素，造成雞蛋供應緊張，但預計近期產量出來後，春節前價格可回穩。

根據中央畜產會資料統計，去年10月同期國內雞蛋每台斤23.5元、11月26.5元、12月32元、如今已經來到每台斤34.5元。

農委會畜牧處副處長江文全表示，今年氣候日夜溫差大，產地中母雞的產蛋率跟著下降，加上疫情趨緩與解封，外食以及餐飲業需求增加，因此造成雞蛋供給緊張。目前將透過請休產母雞投入生產、供應通路橫向調度，以及輔導雞農做好保暖與生物安全等方法，讓後續雞蛋供應平穩。

至於是否會透過進口外國雞蛋來平穩價格？江文全表示，目前沒有思考這部分，但不排除會是選項，不過隨著後續雞蛋供應增加，價格水準最高應該就是維持現有價格不會再高，預計春節前價格將回穩。

此外，農委會與產業溝通形成共識，將採逐顆噴印，規劃洗選與未洗選分階段實施，以強化蛋品溯源與食安，農委會去年9月17日公告訂定「指定洗選鮮蛋為應登錄溯源資訊之農產品與其應登錄之項目及標示方式」，並自今年1月1日起實施。

江文全說，洗選蛋噴印只會讓每顆蛋價格增加1角，影響十分輕微，不會是影響價格的原因。