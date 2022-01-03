本名盧昕妤的YouTube團體「反骨男孩」成員艾瑞絲，2019年在發布IG限時動態時抱怨「不要再私訊我了！」「好不舒服」，但有4名網友留言批評，艾瑞絲提告，台北地方檢察署偵查認為，藝人有無知名度等是可受公評之事，4名網友獲不起訴。

2019年4月艾瑞絲在IG「我每天都很快樂，根本不需要特別祝生日快樂，不要再私訊我了，少來煩我」等，有網友轉貼並酸艾瑞絲，「一個加入反骨的不紅小模，有粉絲支持就不錯了。」還有人號召大家去向IG檢舉艾瑞絲的帳號有仇恨言論、裸露情色等內容。